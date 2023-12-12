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19:38, 12 декабря 2023Спорт

Президент турецкого клуба подал в отставку после избиения судьи на поле

Президент «Анкарагюджю» Коджа подал в отставку после избиения судьи на поле
Фарук Коджа

Фарук Коджа. Фото: Abdurrahman Antakyali / Depo Photo / Reuters

Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа подал в отставку после того, как избил арбитра Халила Умута Мелера после матча против «Ризеспора» в 15-м туре Суперлиги. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) команды.

Коджа заявил, что приносит извинения всему сообществу турецких арбитров, футболистам и народу Турции. Он подчеркнул, что принял решение об уходе с поста главы команды во избежание дальнейшего ущерба клубу.

Ранее 12 декабря Турецкая футбольная федерация (TFF) из-за инцидента приостановила чемпионат страны. Он произошел в матче 15-го тура Суперлиги между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1).

По окончании игры президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа выбежал на поле и ударил по лицу судью Халила Умута Мелера. Арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов от подбежавших людей. После этого его госпитализировали.

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      Анастасия Борисова
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