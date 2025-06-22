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12:37, 22 июня 2025Мир

Удар по Ирану вычислили по посещаемости гей-бара у Пентагона

Гей-бар у Пентагона стал индикатором удара по иранским ядерным объектам
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Social media / Reuters

Резко возросшая посещаемость гей-бара (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) у Пентагона стала индикатором удара по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает отслеживающий открытые данные по заказам пиццы у Пентагона аккаунт в X.

Он сообщил, что в 21:01 по восточному времени США ближайший к Пентагону гей-бар Freddies Beach Bar указывал на очень низкую посещаемость. Однако она резко возросла после удара США по Ирану в 21:03 по восточному времени. При этом у пиццерии «Папа Джонс» рядом с Пентагоном был наплыв посетителей перед ударом.

В ночь на воскресенье, 22 июня, президент США Дональд Трамп объявил о начале бомбардировок ядерных объектов Ирана. «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — сказал он.

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