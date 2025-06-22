В США назвали атаку на Иран основанием для импичмента Трампа

Окасио-Кортез назвала атаку США на Иран основанием для импичмента Трампа

Решение президента США Дональда Трампа нанести удары по Ирану без разрешения Конгресса является нарушением Конституции и основанием для импичмента, заявила в соцсети X конгрессвумен Александра Окасио-Кортез.

«Он импульсивно рискнул начать войну, которая может заманить нас в ловушку на поколения», — подчеркнула она.

Ранее Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. «В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. Сейчас настало время мира!» — подчеркнул глава государства.

