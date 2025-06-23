Инстасамка снялась обнаженной в ванной

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, снялась в откровенном виде в ванной. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5,3 миллиона подписчиков.

24-летняя исполнительница разместила кадр, на котором предстала напротив окна, стоя под душем спиной к камере, полностью обнаженной. При этом звезда продемонстрировала тело. Вдобавок она распустила мокрые от воды волосы.

Ранее в июне Инстасамка станцевала перед камерой в откровенной сорочке. Знаменитость разместила видео, на котором предстала в бежевой комбинации, декорированной кружевом, с разрезом и на тонких бретелях.