Кремль анонсировал международный разговор Путина

Ушаков анонсировал разговор Путина с ближневосточным лидером

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с ближневосточным лидером. Об этом сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков в ходе XI международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня у президента России запланирован целый ряд международных мероприятий, и первое из них начнется через 40 минут — президент проведет телефонный разговор с одним из ближневосточных лидеров», — заявил представитель Кремля.

Позже он уточнил, что российский лидер проведет переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

Кроме того, Ушаков сообщил, что Путин 23 июня встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

Иранский министр прибыл в Москву 22 июня для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами России. Переговоры коснутся обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.