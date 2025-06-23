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15:11, 23 июня 2025Россия

Начальник военной полиции погиб в схватке с мародерами в Курской области. Подозреваемые задержаны. Что известно?

Хинштейн заявил о задержании подозреваемых в убийстве начальника военной полиции
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным Жара погиб при попытке задержать мародеров в Курской области. Трагедия произошла в воскресенье, 22 июня, в Суджанском районе региона.

В понедельник, 23 июня, стало известно о задержании подозреваемых в убийстве полицейского. При этом количество и личности злоумышленников не раскрываются, как и другие подробности произошедшего.

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Жарова могут посмертно представить к награде

Жаров нес службу в Кореневском, а потом Глушковском и Суджанском районах Курской области. Он помогал жителям, оставшимся в приграничье, и даже в самые трудные моменты проявлял искреннюю заботу и человечность, заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Александр Хинштейн.

«Его героический поступок — яркий пример преданности и истинного патриотизма. Он смело и самоотверженно служил своей Родине до последнего дня. Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», — написал врио губернатора.

Хинштейн принес искренние соболезнования родным и близким погибшего. Он также заверил, что проконтролирует оказание всей необходимой помощи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

О заходе в Курскую область банд мародеров стало известно в апреле

В начале апреля сообщалось, что группы мародеров проникли в Курскую область. В составе банд были украинцы, живущие в приграничной зоне рядом с российской границей. Официальных комментариев этой информации нет.

В мае военный корреспондент Руслан Татаринов рассказал о ликвидации «главного медиа-мародера Курской области» — бойца ВСУ Павла Сепара. Это произошло в селе Юнаковка Сумской области.

Отмечается, что Сепар одним из первых начал публиковать кадры с территории российского региона и не раз хвастался награбленным.

Чтобы сбывать награбленное у курян имущество, украинцы организовали в интернете аукционы. Например, они начали реализовывать похищенный алкоголь: водку и бренди. Кроме того, мародеры захватили с собой из Курской области даже чехлы для телефонов.

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