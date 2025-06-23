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08:08, 23 июня 2025Мир

НАТО предупредили о полном позоре из-за Трампа

Politico: НАТО должна перестать мучиться из-за возможной реакции Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Чтобы избежать полного позора на предстоящем саммите, союзникам по НАТО необходимо перестать мучиться из-за возможных действий президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Далибор Рохак, его слова передает Politico.

«Ясность фактов — это необходимый первый шаг. При умелом использовании дипломатии предстоящий саммит НАТО может избежать полного позора. Но это не изменит того факта, что (...) альянс, возможно, еще не безмозглый — но он определенно находится на аппарате жизнеобеспечения», — отметил эксперт.

Рохак пояснил, что что европейцам и британцам становится «все сложнее» находить общий язык с американской администрацией. По его мнению, им необходимо «меньше говорить и больше действовать» в вопросах обороны, конфликта на Украины и другим приоритетам, «не дожидаясь стратегических указаний от США и не мучаясь из-за возможной реакции Трампа».

Эксперт также указал на то, что Европе «определенно нужно меньше саммитов с высокими ставками, на которых американский президент пытается эпатировать».

19 июня стало известно, что администрация Трампа добивается, чтобы упоминание Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО было сведено к минимуму. Кроме того, в проекте текста документа отсутствует широкое заявление о поддержке Киева.

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