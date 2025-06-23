Названо опасное последствие блокировки Ормузского пролива Ираном

Политолог Калачев: Иран не пойдет на блокировку Ормузского пролива

Иран не пойдет на блокировку Ормузского пролива, потому что такой шаг приведет к полной изоляции страны и росту числа недоброжелателей, заинтересованных в смене режима, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Думаю, вероятность этого не так велика. Если Иран перекроет пролив, число тех, кто желает краха режиму верховного лидера Али Хаменеи кратно возрастет, — сказал политолог. — Для перекрытия пролива Иран мог бы начать атаковать проходящие танкеры, и количество его врагов увеличилось бы кратно. Хотя страна уже сейчас находится в ситуации экзистенциального геополитического одиночества».

Сторонники Ирана в конфликте с Израилем, как заметил Калачев, поддерживают Тегеран исключительно на уровне заявлений и предложений посредничества, но не прямой военной помощью. При этом даже такая поддержка, уверен политолог, может прекратиться в случае эскалации со стороны режима Хаменеи.

«Иран может поставить на уши весь мир, но лучше ему от этого не будет. Режим сейчас достаточно хрупкий, и дальнейшее обострение чревато тем, что он просто посыпется. Одно дело — Иран против Израиля и США, совсем другое — Иран против всех», — заключил Калачев.

Ранее Иран в ответ на удары США по ядерным объектам в Тегеране 22 июня заговорил о возможном запрете движения танкеров по Ормузскому проливу. Позднее парламент республики проголосовал за закрытие пролива.