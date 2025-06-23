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16:03, 23 июня 2025Экономика

Подмосковье вошло в топ регионов России по инвестиционной привлекательности

Губернатор Воробьев призвал каждый год запускать программы для предпринимателей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по инвестиционной привлекательности. Это стало возможным благодаря комфортным условиям для развития бизнеса, передает «360.ru».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал каждый год запускать новые программы поддержки для предпринимателей, пишет издание. Кроме того, он подчеркнул необходимость снижать для них административные барьеры, чтобы оставаться в числе лидеров.

«Ключевая задача — стабильно держаться в тройке лидеров. Каждый год мы должны открывать новые программы и делать все, о чем мы говорим в части снижения барьеров», — заявил Воробьев.

Губернатор обратил внимание на то, что благодаря созданным условиям в регион активно приходят новые компании. Например, сообщил он, в Подмосковье планируется открыть производство роботов. Их будут не только создавать, но и разрабатывать для них специальное программное обеспечение. В первую очередь это роботы, используемые в логистических комплексах и на складах. Такие роботы могут стать незаменимыми помощниками для сотрудников.

Воробьев добавил, что за высокотехнологичные компании идет конкуренция, но Подмосковье в ней занимает лидирующие позиции. В заключение губернатор подчеркнул важность создания особых условий для таких предприятий.

Ранее сообщалось, что экономика Московской области продемонстрировала рост по ключевым показателям. Зафиксирован рост объемов промышленного производства, увеличение оборотов в строительстве и торговле, а также повышение уровня заработной платы населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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