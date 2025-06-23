Посольство России в Катаре выпустило заявление после удара Ирана по базе США

В посольстве РФ в Катаре призвали россиян избегать общественных мест

Россиянам, которые находятся на территории Катара, рекомендуется избегать длительного пребывания в местах массового скопления людей. Об этом сказано в сообщении российского посольства в Telegram-канале.

Граждан РФ просят внимательно следить за указаниями и рекомендациями местных властей и официальных СМИ. Речь идет о возможности дальнейших атак Ирана на базы США.

Ранее сообщалось, что Тегеран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы». Данный удар стал ответом на атаку Штатов на ядерную инфраструктуру Исламской Республики.

В свою очередь, Катар осудил ракетную атаку Ирана по авиабазе Аль-Удейд и считает ее грубым нарушением суверенитета страны.