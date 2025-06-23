Появились подробности об ударах российских войск по объектам ВПК в Киевской области

МО России: Нанесен удар по предприятиям ВПК Украины в Киевской области

Российские войска нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области. Эти подробности ночного удара появились в сообщении Минобороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, групповой удар по объектам ВПК был нанесен с помощью высокоточного оружия и беспилотников.

Также среди пораженных объектов — инфраструктура военного аэродрома и арсенал минно-торпедного вооружения ВМС Украины.

Также Минобороны России впервые сообщило о боях с особой бригадой нацполиции Украины.