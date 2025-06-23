В России высказались об итогах расследования дела о теракте в «Крокусе» и роли в нем Киева

Климов: Киев не просто проявляет себя террористическим, но и всегда был таковым

Есть все основания полагать, что киевский режим не просто проявляет себя в качестве террористического, но и всегда таковым был, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал заявление представителя Следственного комитета (СК) России о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен в интересах руководства Украины.

«Буквально через час после того, как стало известно об этом теракте, я давал комментарии, где выражал свое мнение о том, что тут не обошлось без украинского следования. Но одно дело мнение, высказанное непосредственно вслед за событиями, которое опиралось на ряд знаний. А другое дело — следственная проверка и выводы, которые сделаны правоохранительными органами, выводы, имеющие очень серьезную доказательную базу», — отметил Климов.

Мне кажется, сейчас у нас есть все основания полагать, что киевский режим не просто проявляет себя в качестве террористического, но и всегда таковым был. Отсюда и отношение к нему должно быть соответствующее Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор добавил, что одна из задач специальной военной операции — денацификация — теперь становится не просто одной из целей Российской армии, а, вероятно, становится важнейшей.

«Эта борьба с терроризмом, которая велась у нас на территории Курской области против украинских нелюдей, ворвавшихся к нам в дома, получает дополнительное обоснование», — рассказал он.

Очень важно, чтобы все факты террористических проявлений не просто были учтены, но по ним была проведена серьезная, глубокая следственная работа, вынесены обвинительные заключения, выявлены зачинщики, исполнители, и все они рано или поздно понесли бы законное наказание в соответствии с российским Уголовным кодексом Андрей Климов зампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен в интересах Киева. По ее словам, это бесчеловечное преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины для того, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в России.

23 июня правоохранители завершили расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

