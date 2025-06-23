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16:07, 23 июня 2025Наука и техника

Развеян миф о безопасности стеклянных бутылок

ANSES: Стеклянные бутылки загрязняют напитки в 5-50 раз больше, чем пластиковые
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andrew Seaman / Unsplash

Газировка, пиво и даже вода в стеклянной бутылке могут содержать больше микропластика, чем те же напитки в пластиковой, — к такому неожиданному выводу пришли исследователи из французского агентства ANSES. Их анализ, опубликованный в Journal of Food Composition and Analysis, показал: в стеклянной таре обнаружено в среднем около 100 микропластиковых частиц на литр — это в 5–50 раз больше, чем в пластике или алюминии.

Ученые ожидали обратного, но выяснили, что виновник — краска с внешней стороны металлических крышек, которой стеклянные бутылки герметизируются. Микроскопические частицы соскальзывают с поцарапанных пробок в напиток. Особенно сильным было загрязнение в сладкой газировке, лимонаде и пиве, а вот в вине и воде был сравнительно низкий уровень содержания микропластика.

Хотя о прямом вреде для здоровья пока говорить рано, специалисты призывают пересмотреть стандарты упаковки. Простой метод очистки крышек (воздушная продувка, промывка водой и спиртом) снижает уровень загрязнения на 60 процентов — а значит, проблему можно решить без кардинальных изменений.

Ранее ученые впервые обнаружили микропластик в жидкости, где созревают яйцеклетки. Это усиливает тревогу по поводу его возможного влияния на репродуктивное здоровье женщин.

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