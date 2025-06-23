Российская блогерша раскрыла способы «не выйти из самолета булочкой» после перелета

Российская блогерша раскрыла несколько способов хорошо выглядеть после долгого перелета на самолете. Своим опытом она поделилась на странице @anitakobelevaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь россиянка рекомендовала обязательно надевать компрессионные чулки, чтобы «не выйти из самолета булочкой». Для этих же целей она посоветовала использовать «Лимфомиозот» — препарат для улучшения лимфодренажа. Также автор ролика заметила, что следует делать упражнения во время полета, есть легкую пищу и не пренебрегать массажем лица.

Ранее бортпроводница авиакомпании American Airlines Андреа Фишбах дала советы пассажирам по выбору практичной одежды для перелета. В первую очередь стюардесса порекомендовала путешественникам отказаться от сильно обтягивающей одежды, чтобы избежать отеков и обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме.