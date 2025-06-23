Рудковская прокомментировала видео с облизывающим палец Бузовой Киркоровым

Продюсер Рудковская назвала живительным поцелуй Киркорова с Бузовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала видео, на котором народный артист России Филипп Киркоров облизывает певице Ольге Бузовой палец. Пост она разместила в личном Telegram-канале.

«Надеюсь, этот живительный поцелуй даст сил нашему другу», — написала Рудковская. Она добавила, что Киркоров уже идет на поправку после госпитализации из-за последствий ожога, полученного во время одного из своих концертов.

Ранее Киркорова и Бузову сняли во время концерта Димы Билана. На видео звезды российского шоу-бизнеса по очереди облизывают Бузовой палец, после чего также через палец целуются.