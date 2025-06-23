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18:48, 23 июня 2025Моя страна

Саратовский пауэрлифтер побил 11-летний рекорд России в приседании

Пауэрлифтер Ринат Сулейменов побил 11-летний рекорд России в приседании
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: Telegram-канал «Саратов Live»

Мастер спорта России по пауэрлифтингу Ринат Сулейменов из Саратова побил 11-летний рекорд страны в приседании во время чемпионата РФ в Мурманске. Об этом сообщается на сайте администрации его родного города.

Уточняется, что чемпионат в дисциплине «троеборье классическое» проходил с 16 по 23 июня. Сулейменов занял второе место в весовой категории до 105 килограммов.

Ранее 50-летний россиянин Влад Корпуков установил рекорд на турнире «Великая победа» по классическому русскому жиму. Он поднял штангу весом 125 килограммов 36 раз, суммарный вес составил 4,5 тонны.

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