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11:25, 23 июня 2025Путешествия

Туристов предупредили об опасности в двух регионах России

Вильфанд предупредил отдыхающих о непогоде и смерчах на Черном море
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Ливни и сильный ветер ожидаются на юге России в начале недели, также есть риск формирования смерчей над Черным морем. Об угрожающей опасности туристов предупредил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По его словам, непогода разыграется в двух регионах — Краснодарском крае и Ростовской области. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду, также пройдут ливневые дожди с грозой и градом. Кроме того, на реках и притоках Кубани, которые впадают в Черное море, на участке от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды.

«Возможно подтопление, поэтому автомобили отдыхающие должны держать подальше от рек», -— заметил Вильфанд.

Он добавил, что неблагоприятная погода может испортить отдых и на Северном Кавказе. В горах Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Чечне 23 и 24 июня пройдет сильный дождь с порывами ветра до 18 метров в секунду.

Тем временем в северной европейской части России ожидаются ночные заморозки. Местами температура может опускаться до минус 1-2 градусов.

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