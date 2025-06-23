Туристов предупредили об опасности в двух регионах России

Вильфанд предупредил отдыхающих о непогоде и смерчах на Черном море

Ливни и сильный ветер ожидаются на юге России в начале недели, также есть риск формирования смерчей над Черным морем. Об угрожающей опасности туристов предупредил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

По его словам, непогода разыграется в двух регионах — Краснодарском крае и Ростовской области. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду, также пройдут ливневые дожди с грозой и градом. Кроме того, на реках и притоках Кубани, которые впадают в Черное море, на участке от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды.

«Возможно подтопление, поэтому автомобили отдыхающие должны держать подальше от рек», -— заметил Вильфанд.

Он добавил, что неблагоприятная погода может испортить отдых и на Северном Кавказе. В горах Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Чечне 23 и 24 июня пройдет сильный дождь с порывами ветра до 18 метров в секунду.

Тем временем в северной европейской части России ожидаются ночные заморозки. Местами температура может опускаться до минус 1-2 градусов.