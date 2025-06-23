Аналитик Меркурис: ВС РФ наращивают темп продвижения по направлениям в зоне СВО

Российские военные наращивают темп продвижения по всем направлениям в зоне спецоперации. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Российское наступление становится все более быстрым, поскольку украинцы способны оказывать все меньшее сопротивления, а количество пехоты, которая пытается оборонять позиции, истощается», — уточнил эксперт.

Аналитик также указал на то, что сообщения об освобожденных РФ территориях появляются почти каждый день.

Ранее Александр Меркурис заявил, что поведение украинского лидера Владимира Зеленского в последнее время указывает на его страх потери интереса мирового сообщества к Киеву в свете обострения ситуации между Израилем и Ираном. Эксперт уточнил, что время Украины уходит все быстрее, и это чувствуют все.

Также, по мнению Меркуриса, Зеленский пришел к настоящему осознанию, что Киев может проиграть в противостоянии с Москвой.