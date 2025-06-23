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12:38, 23 июня 2025Мир

В ЕС отчитались о выполнении инициативы по боеприпасам для Киева

Каллас заявила о выполнении 80 процентов инициативы ЕС по боеприпасам для Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о выполнении большей части инициативы по поставке Киеву двух миллионов боеприпасов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я рада сообщить, что 80 процентов инициативы по боеприпасам выполнены», — сказала она.

При этом она призвала ЕС «сделать больше», чтобы до конца 2025 года предоставить Украине боеприпасы в полном объеме.

Ранее Каллас упрекнула страны Европейского союза в том, что они поддерживают Киев только на словах, а не на деле. Она выразила надежду на то, что ЕС договорится о предоставлении Киеву помощи на сумму пять миллиардов евро.

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