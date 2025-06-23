В Госдуме разъяснили направленность законопроекта по профилактике травли в школах

Депутат Метелев: Перевод буллеров в спецучреждения будет крайней мерой

Законопроект по профилактике травли в школах не будет направлен на наказание, перевод буллеров в спецучреждения для трудных подростков будет возможен, только в том случае, если не сработали другие меры. Такое разъяснение дал глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, передает ТАСС.

Депутат отметил, что когда буллинг становится систематическим, к проблеме подростка подключаются сотрудники полиции, психологи и волонтеры.

Нарушителя ставят на учет и в отношении него запускают программу индивидуальной профилактической работы, указал Метелев.

«Может быть, трудоустройство. То есть задача не наказать», — заявил он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Парламентарий подчеркнул, что школы должны будут вести учет фактов травли, не замалчивать их и организовывать профилактические мероприятия. Законопроект рассчитывают принять до конца 2025 года, резюмировал Метелев.

Ранее сообщалось, что школьники в Свердловской области сняли на видео буллинг над одноклассником.