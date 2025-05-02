Ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео

Школьники в Свердловской области сняли на видео буллинг над одноклассником

Ученики школы №40 Новоуральска в Свердловской области устроили буллинг над одноклассником и сняли происходящее на видео. Ролик публикует портал URA.RU.

Подросток рассказал корреспонденту издания, что когда он переодевался к уроку физкультуры, к нему подошла группа из шести ребят. Одноклассники и мальчики из параллели стащили его со скамейки на пол, сняли с ноги ботинок, потом носок и затолкали его ему в рот.

«После этого начали показывать приемы, от которых я испытал физическую боль», — пожаловался школьник, добавив, что злоумышленники убежали, когда прозвенел звонок. По его словам, подобная ситуация происходит уже не в первый раз — подростки из параллельного класса часто издеваются над ним.

Директор школы Алена Черных, в свою очередь, подтвердила, что она находится в курсе ситуации, и делом уже занимается полиция. Жертве буллинга и его матери она принесла извинения.

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