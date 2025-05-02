Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 2 мая 2025Россия

Ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео

Школьники в Свердловской области сняли на видео буллинг над одноклассником
Алина Черненко

Ученики школы №40 Новоуральска в Свердловской области устроили буллинг над одноклассником и сняли происходящее на видео. Ролик публикует портал URA.RU.

Подросток рассказал корреспонденту издания, что когда он переодевался к уроку физкультуры, к нему подошла группа из шести ребят. Одноклассники и мальчики из параллели стащили его со скамейки на пол, сняли с ноги ботинок, потом носок и затолкали его ему в рот.

«После этого начали показывать приемы, от которых я испытал физическую боль», — пожаловался школьник, добавив, что злоумышленники убежали, когда прозвенел звонок. По его словам, подобная ситуация происходит уже не в первый раз — подростки из параллельного класса часто издеваются над ним.

Директор школы Алена Черных, в свою очередь, подтвердила, что она находится в курсе ситуации, и делом уже занимается полиция. Жертве буллинга и его матери она принесла извинения.

Ранее заслуженный учитель России Александр Снегуров рассказал родителям о признаках травли детей в школе. В их числе — закрытость и нервозность, а также проблемы со сном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о ракетной атаке ВСУ на Курск

    Сборная «Россия 25» проиграла Белоруссии

    Жители Одессы почтили память погибших в Доме профсоюзов

    Умер крупнейший советский ученый в области исследований мозга

    Солдата из ЛНР задержали по подозрению в расправе над сослуживцами

    Ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео

    В США заявили о возможном введении Трампом вторичных санкций против России

    Трамп пообещал обложить налогами Гарвард

    Шашлык обошелся россиянину почти в два миллиона рублей

    Власти Украины обвинили в продаже страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости