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06:00, 23 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Родителям рассказали о признаках травли детей в школе

Заслуженный учитель Снегуров: Закрытость ребенка может говорить о травле в школе
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Закрытость ребенка, нервозность и проблемы со сном могут свидетельствовать о травле в школе, рассказал заслуженный учитель России Александр Снегуров в разговоре с «Лентой.ру». Он призвал учителей внимательнее относиться к школьной травле и пресекать подобные случаи сразу.

«Закрытость ребенка, его повышенная нервозность, порой выражающаяся в том, что отказывается от пищи, от прогулок, сложное засыпание и раннее засыпание тоже может быть признаком, или прерывистый сон. Отстранение от диалога с родителями», — сказал Снегуров.

Еще одним из маркеров того, что над ребенком издеваются в школе, может стать зацикленность на своих мыслях или лихорадочность, когда ребенок мечется: хватается за что-то, а потом бросает. Если ребенок раньше рассказывал о том, что происходит в школе, а потом перестал, то это тоже повод обратить внимание.

«Сами дети скажут в классе, что какого-то ребенка преследуют. Классный руководитель, у которого налажен контакт с учениками, или советник по воспитанию, который работает с учениками, или даже учитель-предметник не могут этого не заметить. И мне очень странно, когда говорят, что буллинг продолжается месяцы, и никто этого не фиксировал. Тут о другом речь, фиксировали, но не обращали внимания», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что любому педагогу, который вызывает доверие у детей, расскажут, кого в классе любят, а кого нет. Обычная беседа с учениками, по мнению эксперта, легко выявит травлю в классе. Ни в коем случае нельзя замалчивать ситуацию: травля должна пресекаться всеми участниками образовательного процесса, подчеркнул педагог.

Не нужно опасаться, что будет еще хуже, потому что как раз такие опасения приводили к тому, что ребенок совершал суицидальный поступок. (…) Отсутствие реакции может привести к ситуации гораздо более сложной

Александр Снегуровзаслуженный учитель России

Он призвал учителей не придерживаться позиции: дети сами собой разберутся.

Ранее МВД начало проверку по факту избиения восьмиклассника в московской школе в понедельник, 21 апреля. В результате пострадавший потерял сознание на несколько часов, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и перелом челюсти. Напавшие на мальчика были недовольны его внешним видом. Одноклассники рассказали, что ранее те же обидчики уже нападали на него.

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