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14:05, 23 июня 2025Мир

В Кремле назвали момент для встречи Путина и Трампа

Песков: Момент для встречи Путина и Трампа наступит после выработки решений
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via Reuters

Момент для встречи президент России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом наступит после выработки решений и договоренностей, которые лидеры двух стран смогут принять. Об этом завил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Только после того, как в результате этих переговоров [экспертов России и Украины в Стамбуле] уже будут наработаны те решения, которые предстоит принять, и те договоренности, к которым предстоит присоединиться, вот тогда наступит момент проведения встречи на высшем уровне», — пояснил предствитель Кремля.

Ранее Песков рассказал, что Путин и Трамп при необходимости готовы позвонить друг другу в любой момент по специальным каналам закрытой связи. Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, возможны ли прямые контакты лидеров двух стран на фоне заявлений Трампа о стремлении сменить власть в Тегеране.

Ранее Песков указал, что Трамп не предоставлял Путину детальной информации о своем намерении нанести удары по Ирану.

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