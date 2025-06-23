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09:53, 23 июня 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Трампом

Ушаков: Путин сегодня не планирует разговор с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин сегодня не планирует разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о необходимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, лидеры стран понимают, что им нужно встретиться.

Трамп, говоря о переговорах с Путиным, назвал российского лидера очень умным и хитрым человеком.

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