В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Трампом

Ушаков: Путин сегодня не планирует разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин сегодня не планирует разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о необходимости проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, лидеры стран понимают, что им нужно встретиться.

Трамп, говоря о переговорах с Путиным, назвал российского лидера очень умным и хитрым человеком.