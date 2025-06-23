В МИД России назвали гарантию невступления Украины в НАТО

Грушко: Отмена решения 2008 года может стать гарантией невступления Киева в НАТО

Отмена решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина со временем станет членом Североатлантического альянса, может стать гарантией невступления республики в военно-политический блок. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«Мы добиваемся железобетонных международно-правовых гарантий невступления Украины в НАТО. Среди прочего это подразумевает отмену решения бухарестского саммита альянса о будущем членстве Украины в Североатлантическом блоке», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Москвы по урегулированию конфликта на Украине не изменилась, приоритет отдается разрешению глубинных причин конфликта. Она подчеркнула, что для России важно получить четкие гарантии относительно «разрыва Киева с НАТО», а также добиться соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине.