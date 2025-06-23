Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:38, 23 июня 2025Мир

В ООН прокомментировали удар Ирана по авиабазам США

Дюжаррик об ударе Ирана: Любые ответные действия усиливают дестабилизацию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Kirill Tonkikh / Global Look Press

Любые ответные действия и рост военной активности ведут к росту дестабилизации. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения о запуске Ираном ракет в направлении военных баз США.

«Боевые действия и рост военной активности, дальнейшие ответные меры, как указывал генеральный секретарь, лишь усиливают дестабилизацию», — посетовал он.

На вопрос журналистов о том, нарушают ли удары Штатов по иранским ядерным объектам положения Устава ООН, Дюжаррик заявил, что всемирная организация наблюдает неоднократные вызовы для международного права и ее устава.

Ранее сообщалось, что Иран предупредил Соединенные Штаты о предстоящих атаках по американским военным объектам за несколько часов до их начала. Как указало агентство Reuters, что для этого иранская сторона задействовала два дипломатических канала.

Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал базы США на Ближнем Востоке. Над столицей Катара сбивают ракеты

    Медведев ответил на критику Трампа по поводу своих слов об Иране

    Макрон осудил удары США по ядерным объектам Ирана

    В ООН прокомментировали удар Ирана по авиабазам США

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» снялась в микроплавках

    В Кремле прокомментировали удары по ядерным объектам Ирана

    Иран уведомил США о своих атаках за несколько часов

    Москвичи оценили идею запретить аренду электросамокатов

    Умер самый известный биатлонный болельщик

    Пентагон подтвердил атаку Ираном базы США в Катаре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости