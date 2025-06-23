В ООН прокомментировали удар Ирана по авиабазам США

Дюжаррик об ударе Ирана: Любые ответные действия усиливают дестабилизацию

Любые ответные действия и рост военной активности ведут к росту дестабилизации. Об этом рассказал в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Так он прокомментировал сообщения о запуске Ираном ракет в направлении военных баз США.

«Боевые действия и рост военной активности, дальнейшие ответные меры, как указывал генеральный секретарь, лишь усиливают дестабилизацию», — посетовал он.

На вопрос журналистов о том, нарушают ли удары Штатов по иранским ядерным объектам положения Устава ООН, Дюжаррик заявил, что всемирная организация наблюдает неоднократные вызовы для международного права и ее устава.

Ранее сообщалось, что Иран предупредил Соединенные Штаты о предстоящих атаках по американским военным объектам за несколько часов до их начала. Как указало агентство Reuters, что для этого иранская сторона задействовала два дипломатических канала.

Иран выпустил не менее шести ракет в направлении американских военных баз в Катаре в рамках операции «Благословение победы».