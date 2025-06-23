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07:01, 23 июня 2025Экономика

В России назвали необычное последствие ударов США по Ирану

Россельхознадзор: Удары по Ирану могут нанести ущерб продовольствию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Удары США по ядерным объектам Ирана могут нанести ущерб продовольственной безопасности. Необычное последствие американских ударов в интервью ТАСС назвал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Может произойти загрязнение территорий. Иран производит большие объемы растительной и животноводческой продукции. Поэтому нанесение такого ущерба окажет серьезное влияние с точки зрения продовольствия. Всю эту историю никто не рассматривает с гуманитарной стороны», — сказал он.

По его словам, в случае загрязнения территорий РФ должна будет проверять поступающую продукцию на радиацию. Данкверт добавил, что последствия ударов могут коснуться не только Ирана, но и многих близлежащих государств.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предупредил о «нефтяном шоке» из-за закрытия Ормузского пролива. Он подчеркнул, что если Тегеран примет такое решение, то цены на нефть взлетят.

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