В России предложили запретить перепрошивку телефонов

«Известия»: Минцифры России предложило запретить перепрошивку телефонов

Минцифры России готовит поправки к закону «О связи» для запрета на изменение идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), привязанных к их номерам. Эти нововведения должны стать частью объемного законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством, пишут «Известия».

Помимо этого, предлагается создать единую базу мобильных устройств, а также ввести черные списки уникальных номеров.

Как подчеркнул директор Института исследований интернета Карен Казарян, подмена IMEI — это один из инструментов киберпреступников, позволяющий скрыть устройство, при помощью которого совершалось мошенничество. По его словам, используют IMEI и службы некоторых безопасности банков — по ним определяют, что, например, в мобильное приложение заходит клиент, а не мошенник, подменивший СИМ-карту.

Эксперты определяют готовящийся запрет как важный, поскольку до сих пор манипуляции с идентификационными номерами никак не регулировались законодательно.

Ранее на ПМЭФ показали схемы работы кибермошенников. Пранкеры Вован и Лексус во время выступления рассказали о трех китах, на которых держится мошенничество в интернете.