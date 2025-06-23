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10:38, 23 июня 2025Мир

В США предупредили об угрозе терроризма после ударов по Ирану

В США предупредили о повышенной угрозе терроризма после ударов по Ирану
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES / Handout via Reuters

В бюллетене Национальной системы по борьбе с терроризмом предупредили о «повышенной угрозе» после военных ударов США по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает CBS News.

В документе не упоминаются конкретные угрозы, однако говорится о вероятных низкоуровневых кибератаках на американские сети со стороны проиранских активистов. В бюллетене также отмечается, что «продолжающийся ирано-израильский конфликт может мотивировать экстремистов и лиц, совершающих преступления на почве ненависти, совершать нападения».

В Национальной системе по борьбе с терроризмом предупредили и о возможности самостоятельно мобилизации экстремистов для совершения актов насилия в случае, если иранское руководство издаст религиозное постановление, призывающее к ответным действиям против Соединенных Штатов.

В ночь на воскресенье, 22 июня, Военно-воздушные силы (ВВС) США ударили по Ирану. Ключевыми целями стали три ядерных объекта — в Фордо, Исфахане и Натанзе. При атаке были использованы стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

При этом в Иране считают, что большинство центрифуг и подземных каскадных залов на объекте Фордо остались невредимыми после удара.

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