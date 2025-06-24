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14:22, 24 июня 2025Моя страна

«Любопытная Варвара» попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Любопытный олень попал в объектив фотоловушки в заповеднике в Приморском крае
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Andrei Kamenev / Russian Look / Globallookpress.com

Пятнистый олень попал в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Снимок публикует дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

На кадрах видно, как животное осматривает камеру. На заднем плане виден лес и сородичи копытного.

«Любопытной Варваре… а в прочем, любопытство — не порок, а стремление к знаниям!» — пошутили авторы публикации.

Уточняется, что на территории «Земли леопарда» находится самая большая в России сеть фотомониторинга — около 450 скрытых в лесу камер. После съемки все материалы поступают в отдел науки, где специалисты изучают поведение того или иного вида.

Ранее сообщалось, что россияне полюбили путешествия по национальным паркам страны. За последние шесть лет турпоток с шести до 17 миллионов человек в год.

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