Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:51, 24 июня 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об ужесточении наказания для водителей за одно нарушение

Депутат Ефимов усомнился в уместности лишения прав за непропуск спецтранспорта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Машины с мигалками надо пропускать, но за нарушение этого правила не стоит отбирать права, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» об инициативе об ужесточении наказания для водителей за непропуск спецтранспорта.

Ранее правительство РФ поддержало соответствующие поправки к КоАП. Инициатива предусматривает ужесточение наказания для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. Нарушителей планируют штрафовать на сумму до 7,5 тысяч рублей либо отнимать у них водительские права на срок до года. Необходимость таких мер объясняют участившимися отказами граждан пропускать машины под госохраной.

«Я иногда в Москве наблюдаю, что скорой помощи трудно продвигаться, реагируют на нее, но очень вяло. А пожарную машину надо пропустить? Спецслужбы машины идут — надо пропустить, а иногда вижу машины — на борту ничего нет, а мигалка есть. Кто его знает, может, это специальные службы какие-то? Здесь тогда надо, чтобы жестко регулировался вопрос, связанный с выдачей этих мигалок, но если мигалку дали, конечно, рядовой гражданин должен пропустить, а как же? Что-то, значит, где-то случилось», — поделился Ефимов.

При этом депутат усомнился в том, что уместно отбирать права из-за подобных правонарушений. «Разве что, если уж это злостный нарушитель, который несколько раз попадался. Есть же молодые люди, у которых по несколько сотен предупреждений», — заключил он.

В конце мая стало известно, что Минтранс решил изменить правила пропуска машин с мигалками. Ведомство предложило ужесточить требования к водителям — они должны не только уступить дорогу, как говорится в действующих правилах, но и освободить полосу проезжей части, по которой двигается спецтранспорт. В проекте указано, что водителям запрещается обгонять транспорт с мигалками, находиться в непосредственной близости от таких машин и двигаться с их скоростью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к Нетаньяху с просьбой

    В Госдуме назвали «штатной ситуацией» произошедшее с Терешковой на пленарном заседании

    Украинские власти запланировали эвакуацию шести тысяч человек из Харьковской области

    Госдума отменила один принятый в 90-х запрет для бизнеса

    Взрыв после ударов по Днепропетровску попал на видео

    Госдума расширила полномочия ГИБДД по отзыву водительских прав

    Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на 400 баллов

    Трамп разгневался из-за нарушения перемирия между Ираном и Израилем

    Суд решил судьбу киллера одной из самых кровавых банд российского региона

    Стало известно о снятии клуба КХЛ со следующего сезона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости