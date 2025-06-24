В Госдуме высказались об ужесточении наказания для водителей за одно нарушение

Депутат Ефимов усомнился в уместности лишения прав за непропуск спецтранспорта

Машины с мигалками надо пропускать, но за нарушение этого правила не стоит отбирать права, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Таким образом он высказался в беседе с «Лентой.ру» об инициативе об ужесточении наказания для водителей за непропуск спецтранспорта.

Ранее правительство РФ поддержало соответствующие поправки к КоАП. Инициатива предусматривает ужесточение наказания для водителей, не пропустивших спецтранспорт с мигалками без цветографической раскраски на борту. Нарушителей планируют штрафовать на сумму до 7,5 тысяч рублей либо отнимать у них водительские права на срок до года. Необходимость таких мер объясняют участившимися отказами граждан пропускать машины под госохраной.

«Я иногда в Москве наблюдаю, что скорой помощи трудно продвигаться, реагируют на нее, но очень вяло. А пожарную машину надо пропустить? Спецслужбы машины идут — надо пропустить, а иногда вижу машины — на борту ничего нет, а мигалка есть. Кто его знает, может, это специальные службы какие-то? Здесь тогда надо, чтобы жестко регулировался вопрос, связанный с выдачей этих мигалок, но если мигалку дали, конечно, рядовой гражданин должен пропустить, а как же? Что-то, значит, где-то случилось», — поделился Ефимов.

При этом депутат усомнился в том, что уместно отбирать права из-за подобных правонарушений. «Разве что, если уж это злостный нарушитель, который несколько раз попадался. Есть же молодые люди, у которых по несколько сотен предупреждений», — заключил он.

В конце мая стало известно, что Минтранс решил изменить правила пропуска машин с мигалками. Ведомство предложило ужесточить требования к водителям — они должны не только уступить дорогу, как говорится в действующих правилах, но и освободить полосу проезжей части, по которой двигается спецтранспорт. В проекте указано, что водителям запрещается обгонять транспорт с мигалками, находиться в непосредственной близости от таких машин и двигаться с их скоростью.