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13:46, 25 июня 2025Моя страна

Российский рыбак выловил гиганта весом под центнер

Россиянин выловил в реке Кама гигантского сома весом 95 килограмм
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Уникальный улов попал в объектив камеры в Пермском крае: на реке Кама неизвестный рыбак вытащил из воды настоящего гиганта длиной три метра и весом 95 килограммов. Информация об этом появилась в популярной рыбацкой группе региона во «ВКонтакте», где сразу вызвала ажиотаж.

«Рыболов на реке Кама выловил сомика. Вес его составил 95 килограммов, три метра длина», — говорится в публикации, к которой прикреплены фотографии внушительного улова.

Снимки сома стали предметом бурных обсуждений в соцсетях. Пользователи активно спорили, действительно ли такие размеры возможны для местных водоемов. Некоторые были настроены скептически, другие — поздравляли с рекордным уловом.

«Главный рыбак красуется на фоне своего улова», — пошутил другой комментатор, заметив на фото не только рыбака, но и кота, позирующего рядом с добычей.

Ранее в Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из камбалы, которую поймали в Охотском море.

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