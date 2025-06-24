Российский рыбак выловил гиганта весом под центнер

Россиянин выловил в реке Кама гигантского сома весом 95 килограмм

Уникальный улов попал в объектив камеры в Пермском крае: на реке Кама неизвестный рыбак вытащил из воды настоящего гиганта длиной три метра и весом 95 килограммов. Информация об этом появилась в популярной рыбацкой группе региона во «ВКонтакте», где сразу вызвала ажиотаж.

«Рыболов на реке Кама выловил сомика. Вес его составил 95 килограммов, три метра длина», — говорится в публикации, к которой прикреплены фотографии внушительного улова.

Снимки сома стали предметом бурных обсуждений в соцсетях. Пользователи активно спорили, действительно ли такие размеры возможны для местных водоемов. Некоторые были настроены скептически, другие — поздравляли с рекордным уловом.

«Главный рыбак красуется на фоне своего улова», — пошутил другой комментатор, заметив на фото не только рыбака, но и кота, позирующего рядом с добычей.

Ранее в Магадане рыбаки вытащили загадочное существо из камбалы, которую поймали в Охотском море.