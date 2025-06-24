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11:52, 24 июня 2025Культура

В Москве началась церемония прощания с Валентиной Талызиной

В театре Моссовета началось прощание с народной артисткой РСФСР Талызиной
Камилла Абдуллина (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Траурное мероприятие проходит в театре Моссовета. «В фойе театра расположена небольшая фотовыставка памяти актрисы, где запечатлены некоторые ее роли в спектаклях», — рассказал корреспондент агентства.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Талызиной.

Талызиной не стало в возрасте 90 лет. В Театре Моссовета ее назвали выдающейся актрисой, звездой театра и кино, любимой миллионами зрителей. В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.

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