Популярная российская певица получила травму во время репетиции

Российская певица Zivert получила травму ноги во время репетиции

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) получила травму во время репетиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистке пришлось срочно отправиться в клинику. «Перелома нет. Просто вывих. Денек полежу, поделаю процедуры и врываюсь обратно на репетиции, но аккуратненько, друзья!» — сказала исполнительница и поблагодарила поклонников за поддержку.

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