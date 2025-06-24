Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:09, 24 июня 2025Культура

Популярная российская певица получила травму во время репетиции

Российская певица Zivert получила травму ноги во время репетиции
Слава Иванов (Редактор отдела «Культура»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская поп-певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) получила травму во время репетиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артистке пришлось срочно отправиться в клинику. «Перелома нет. Просто вывих. Денек полежу, поделаю процедуры и врываюсь обратно на репетиции, но аккуратненько, друзья!» — сказала исполнительница и поблагодарила поклонников за поддержку.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала, что ее дочь Ева, у который был диагностирован синдромом Аспергера, решила начать самостоятельную жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил Израилю

    ВС России вплотную подошли к Купянску

    Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана

    «Любопытная Варвара» попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Дачникам напомнили о важности регистрировать некоторые постройки

    Эндокринолог рассказала о лучшем времени для занятия спортом

    В России рабочие свинокомплекса спустились в заполненный отходами коллектор и не выжили

    Азиатская страна резко нарастила закупки российской водки

    Облачное хранилище Microsoft назвали черной дырой

    Путин высказался об обмене пленными с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости