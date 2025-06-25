Челябинские археологи обнаружили уникальные захоронения возрастом пять тысяч лет

На Южном Урале найдены древние захоронения энеолитической эпохи

Археологи в Челябинской области случайно обнаружили уникальные захоронения возрастом более пяти тысяч лет. Об этом со ссылкой на пресс-службу Челябинского государственного университета сообщает портал 74.RU.

На стоянке «Михеевская 2» в Карталинском районе найдены две могильные ямы с тремя погребениями энеолитической эпохи. За сто лет исследований это лишь девятая подобная находка на Южном Урале.

«Люди того периода редко хоронили умерших в земле и не отмечали могилы, поэтому найти их можно только случайно», — пояснили в Челябинском государственном университете. В одной яме обнаружены древние останки пожилого мужчины со сточенными зубами, во второй — женщины с медным браслетом на руке и подростка, они были похоронены вместе с керамическим сосудом.

Особый интерес ученых вызвал медный браслет с геометрическим орнаментом — редчайший артефакт для эпохи, когда металлообработка только зарождалась. Рядом обнаружены свидетельства древнейшего на Урале металлургического производства — шлаки и медные слитки возрастом около пяти тысяч лет.

«Эти находки кардинально меняют наши представления об энеолите, делая его население полноправными предшественниками металлургов бронзового века», — отмечают исследователи. Раскопки продолжаются, и ученые надеются найти новые свидетельства жизни древних уральцев.

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