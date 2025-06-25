«Долой всех коррупционеров». В центре Киева прошла акция протеста. Люди просят Трампа навести порядок на Украине

В центре Киева прошла акция протеста против коррупции властей

У здания Киевской городской государственной администрации собрался антиправительственный митинг. Протестующие обвинили украинскую власть в коррупции.

По предварительной информации, участниками акции стали около семи тысяч человек. Среди них заметили ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ), студентов, активистов и родственников погибших украинских военных.

«Долой всех коррупционеров», — написано на одном из плакатов.

Митингующие пытались развернуть палаточный городок, но полиция снесла палатки и начала задерживать участников акции. Они призвали президента США Дональда Трампа навести на Украине порядок. По словам источника, украинцы не верят, что власть слышит их, поэтому просят помощи у американского лидера.

Протестующие потребовали привлечь к ответственности причастных из нынешней и бывшей власти, расследовать коррупционные скандалы и обеспечить социальную защиту ветеранов.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Верховной Раде предрекли конец режима Зеленского

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не останется у власти после завершения конфликта между Россией и Украиной.

Зеленский не является лидером мира. Пока он остается у власти, война будет продолжаться — ведь мир будет означать конец его режима Александр Дубинский депутат Верховной Рады

На Украине необходимо провести выборы, добавил депутат. Он также призвал Дональда Трампа «помочь вернуть на Украину настоящую демократию».

Ранее президент России Владимир Путин высказался о легитимности власти на Украине. По его мнению, если первое лицо страны нелегитимно, то вся система власти в стране становится нелегитимной.

Украинцы недовольны Зеленским из-за мобилизации

До этого экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров признался, что простые украинцы недовольны Владимиром Зеленским, так как связывают с ним силовую мобилизацию. По его словам, из-за действий ТЦК уровень недовольства растет.

«Недовольство Зеленским есть, однозначно, и очень сильное», — сказал он.

Также украинцы представляют Зеленского главой всей государственной машины, в том числе военкоматов, связывают с неудачами ВСУ, действиями сотрудников ТЦК и коррупцией в стране, добавил Прозоров.