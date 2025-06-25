Домработница украла у российской пенсионерки золотой кинжал с драгоценными камнями

В Москве домработница украла у пенсионерки золотой кинжал с драгоценными камнями

В Москве домработница украла у 65-летней местной жительницы украшения и золотой кинжал с драгоценными камнями. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, пенсионерка держала драгоценности в саквояже на балконе. В апреле она недосчиталась нескольких колец, сережек, браслетов и дорогих часов — всего у нее пропало более 10 предметов. Однако она не придала этому значения и уехала отдыхать. Позже, когда она вернулась, обнаружила, что саквояж полностью пуст. По ее словам, помимо украшений премиальных брендов, там был и кинжал, который также пропал. После этого она стала подозревать домработницу-иностранку. Она предложила ей пройти детектор лжи. Та сначала согласилась встретиться, а потом заявила, что срочно должна вернуться на родину по семейным обстоятельствам. Услышав ответ подозреваемой, потерпевшая обратилась в полицию.

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