Крым вошел в состав офиса генпрокурора Украины

Крым, Вдовиченко и Лещенко стали заместителями генпрокурора Украины Кравченко

Максим Крым, Мария Вдовиченко и Андрей Лещенко стали заместителями нового генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом сообщил в Telegram-канале его офис.

Максим Крым ранее возглавлял Киевскую областную прокуратуру, Вдовиченко исполняла обязанности главы Киевской городской прокуратуры, а Лещенко занимал руководящую должность в Департаменте по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта офиса генерального прокурора.

Отмечается, что каждый из них будет отвечать за определенное направление работы в органах прокуратуры. При этом в офисе генпрокурора не уточнили, какими именно вопросами они будут заниматься. Все трое заместителей Кравченко уже приступили к исполнению своих обязанностей.

Накануне Верховная Рада назначила бывшего главу Киевской областной военной администрации Кравченко генеральным прокурором Украины. В 2018 году он предлагал выкрасть 4-го президента Украины Виктора Януковича с территории России.

Ранее взлет карьеры нового генпрокурора связали с расследованием о преступлениях, якобы совершенных в Буче Киевской области. Отмечается, что тогда он познакомился с президентом страны Владимиром Зеленским.