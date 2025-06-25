Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:20, 25 июня 2025Бывший СССР

Крым вошел в состав офиса генпрокурора Украины

Крым, Вдовиченко и Лещенко стали заместителями генпрокурора Украины Кравченко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Руслан Кравченко

Руслан Кравченко. Фото: Yuliia Ovsiannikova / Globallookpress.com

Максим Крым, Мария Вдовиченко и Андрей Лещенко стали заместителями нового генпрокурора Украины Руслана Кравченко. Об этом сообщил в Telegram-канале его офис.

Максим Крым ранее возглавлял Киевскую областную прокуратуру, Вдовиченко исполняла обязанности главы Киевской городской прокуратуры, а Лещенко занимал руководящую должность в Департаменте по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта офиса генерального прокурора.

Отмечается, что каждый из них будет отвечать за определенное направление работы в органах прокуратуры. При этом в офисе генпрокурора не уточнили, какими именно вопросами они будут заниматься. Все трое заместителей Кравченко уже приступили к исполнению своих обязанностей.

Накануне Верховная Рада назначила бывшего главу Киевской областной военной администрации Кравченко генеральным прокурором Украины. В 2018 году он предлагал выкрасть 4-го президента Украины Виктора Януковича с территории России.

Ранее взлет карьеры нового генпрокурора связали с расследованием о преступлениях, якобы совершенных в Буче Киевской области. Отмечается, что тогда он познакомился с президентом страны Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одно действие Ирана встревожило Кремль

    Минобороны сообщило об уничтожении С-300 ВСУ в зоне спецоперации

    Исповедующего дзен-буддизм программиста приговорили к 8 годам за один пост об армии России

    ВСУ за два часа выпустили по России 25 беспилотников

    Дочь Брюса Уиллиса оправдалась за публикацию фото страдающего деменцией актера

    Поезд с вагоном из КНДР прибыл в Москву впервые после пятилетнего перерыва

    Мать упавшего в кипящий бульон ребенка получила наказание в российском регионе

    Лавров высказался о начале Третьей мировой войны

    Тысячи россиян лишились денег и жилья из-за мошенников

    Девятилетняя россиянка впала в кому после игры с огнем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости