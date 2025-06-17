«Страна.ua»: Генпрокурор Украины Кравченко познакомился с Зеленским из-за Бучи

Новый Генпрокурор Украины Руслан Кравченко познакомился с президентом страны Владимиром Зеленским во время расследования о якобы преступлениях в Буче, что стало началом взлета его карьеры. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на источники в прокуратуре страны.

Сообщается, что Зеленский с его супругой и Кравченко познакомились в 2023 году в пору руководства Кравченко Бучанской прокуратурой Киевской области. «[Зеленские его] запомнили, что и послужило одной из причин его дальнейшего карьерного взлета», — пишет издание.

Кравченко считается чиновником, ориентированным на главу офиса президента Украины Андрея Ермака, уточняет «Страна.ua».

Накануне Верховная Рада назначила бывшего главу Киевской областной военной администрации Кравченко генеральным прокурором Украины. В 2018 году он предлагал выкрасть 4-го президента Украины Виктора Януковича с территории России.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не имеет никакого отношения к событиям в Буче. Он указывал, что произошедшее было провокацией со стороны Украины для объяснения отказа от договоренностей с Москвой.