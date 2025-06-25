Названы самые чистые и безопасные пляжи главного курорта России

57 пляжей Сочи получили международную экологическую награду «Синий флаг»

В Сочи перечислили пляжи, удостоенные международной экологической награды «Синий флаг». Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин на своей странице в соцсети, опубликовав видео с отмеченными территориями.

По словам главы курорта, на прошлой неделе сертификаты получили 54 пляжа, а на днях аккредитационная комиссия подтвердила соответствие стандартам еще трех объектов. Таким образом, их количество увеличилось до 56.

«Это значит, что в Сочи становится больше рекреационных зон с чистейшей морской водой, развитой инфраструктурой, высоким уровнем сервиса и безопасности — как санитарно-эпидемиологической, так и общественной», — отметил чиновник.

В список вошли пляжи в разных районах, в Лазаревском — зоны отдыха у санаториев «Юг», «Одиссея», турбазы «Чайка», пляжи «Дельфин», «Море», «Море-2», «Лазаревский», «Лазаревский-1», «Взморье», «Багратион», «Аквамарин» и «Касабланка».

В поселке Лоо признание получили пляжи санатория «Магадан», комплекса «Аквалоо», а также пляжи «Ивушка», «СПА Дивный» и «Лучезарный». В Дагомысе отметили пляж одноименного санатория и объект культурного комплекса ФГУП «Дагомыс».

В центральной части Сочи в список вошли пляжи «Заполярье», «Светлячок», «Родина», «Ривьера», «Остров», «Маяк», а также зоны отдыха на «Мориса Тореза», «Приморский», «Приморский-1», «Приморский-2» и другие.

Ранее сообщалось, что под Сочи откроется уникальный парк слонов. Он расположен в селе Социализм в Адлерском районе российского курортного города. Площадь земельного участка — 27 гектаров.