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18:33, 25 июня 2025Моя страна

Под Сочи откроется парк слонов с рестораном и спа-зоной

«РГ»: В Адлерском районе Сочи откроется парк слонов с рестораном и спа-зоной
Алина Черненко

Кадр: Ирина Белова / «Российская газета»

Под Сочи откроется уникальный парк слонов. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Уточняется, что он расположен в селе Социализм в Адлерском районе российского курортного города. Площадь земельного участка — 27 гектаров. На его территории есть просторный шатер с навесом для ночевки и отдыха, а также два водоема. К парку примыкает лесная чаща с ольхой, фейхоа, виноградом и банановыми пальмами. Скоро рядом появятся ресторан с видом на гуляющих слонов, спа-зона и глемпинг.

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Своей едой животных в парке угощать нельзя, но можно купить фруктово-овощную корзину. Гостей предупреждают, что сразу показывать все лакомства слонам не стоит, иначе они их съедят. Как пишет издание, общее содержание диких зверей обходится примерно в 60 тысяч рублей за каждого.

Ранее три слона вышли на прогулку по полю возле села Терса в Саратовской области. Устроившие обед животные попали на видео.

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