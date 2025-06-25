Под Сочи откроется парк слонов с рестораном и спа-зоной

«РГ»: В Адлерском районе Сочи откроется парк слонов с рестораном и спа-зоной

Под Сочи откроется уникальный парк слонов. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Уточняется, что он расположен в селе Социализм в Адлерском районе российского курортного города. Площадь земельного участка — 27 гектаров. На его территории есть просторный шатер с навесом для ночевки и отдыха, а также два водоема. К парку примыкает лесная чаща с ольхой, фейхоа, виноградом и банановыми пальмами. Скоро рядом появятся ресторан с видом на гуляющих слонов, спа-зона и глемпинг.

Своей едой животных в парке угощать нельзя, но можно купить фруктово-овощную корзину. Гостей предупреждают, что сразу показывать все лакомства слонам не стоит, иначе они их съедят. Как пишет издание, общее содержание диких зверей обходится примерно в 60 тысяч рублей за каждого.

Ранее три слона вышли на прогулку по полю возле села Терса в Саратовской области. Устроившие обед животные попали на видео.

