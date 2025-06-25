В России собрались поднять стоимость удобрений для фермеров

РБК: В сентябре власти вернутся к вопросу индексации цен на удобрения в России

Профильные ведомства обсудят вопрос индексации цен на удобрения внутри России в сентябре, то есть спустя три года после того, как они были зафиксированы. Об этом со ссылкой на слова гендиректора «ФосАгро» Михаила Рыбникова пишет РБК.

По его словам, соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Патрушев, курирующий агропромышленный комплекс и экологию. Идею поддерживают Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития и Минпромторг.

Против выступает Минсельхоз, считающий, что повышение станет дополнительным ударом по сельхозпроизводителям, которые и без того находятся в сложной финансовой ситуации. Итогом станет новое снижение производительности и очередной рост цен на продукты.

Впрочем, Рыбников напомнил, что отсутствие индексации не помогло в борьбе с инфляцией. Напротив, стоимость борщевого набора в России выросла в разы, а некоторые овощи подорожали в три раза.

Комментируя слова главы «ФосАгро», в ФАС напомнили, что ограничение цен на минеральные удобрения продлено до 30 ноября 2025 года, а дальнейшее решение зависит от экономической ситуации.

Аналитики компании «Яков и партнеры» подсчитали, что заморозка цен на удобрения привела к скрытой субсидии агропроизводителям на сумму 50 миллиардов рублей в год. Вместе с тем Российская ассоциация производителей удобрений утверждает, что за три года себестоимость их производства выросла на четверть.

Тем не менее аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова предупредила, что проблемы российских фермеров не позволяют однозначно утверждать, что повышение цен повысит доходы производителей удобрений. Не исключено, что в текущих условиях аграрии предпочтут вообще не закупать их.

Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко предупредила, что «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельхозтехники, может уйти в простой с июля из-за отсутствия спроса на свою продукцию. Компания столкнулась с тем, что у потенциальных покупателей нет денег на обновление парка.