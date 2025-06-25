Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 25 июня 2025Экономика

В России собрались поднять стоимость удобрений для фермеров

РБК: В сентябре власти вернутся к вопросу индексации цен на удобрения в России
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Профильные ведомства обсудят вопрос индексации цен на удобрения внутри России в сентябре, то есть спустя три года после того, как они были зафиксированы. Об этом со ссылкой на слова гендиректора «ФосАгро» Михаила Рыбникова пишет РБК.

По его словам, соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Патрушев, курирующий агропромышленный комплекс и экологию. Идею поддерживают Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэкономразвития и Минпромторг.

Против выступает Минсельхоз, считающий, что повышение станет дополнительным ударом по сельхозпроизводителям, которые и без того находятся в сложной финансовой ситуации. Итогом станет новое снижение производительности и очередной рост цен на продукты.

Впрочем, Рыбников напомнил, что отсутствие индексации не помогло в борьбе с инфляцией. Напротив, стоимость борщевого набора в России выросла в разы, а некоторые овощи подорожали в три раза.

Комментируя слова главы «ФосАгро», в ФАС напомнили, что ограничение цен на минеральные удобрения продлено до 30 ноября 2025 года, а дальнейшее решение зависит от экономической ситуации.

Материалы по теме:
Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух. Какие неприятные сюрпризы готовит изменение климата?
Россияне рискуют лишиться зимы и страдать от постоянных засух.Какие неприятные сюрпризы готовит изменение климата?
7 февраля 2025
«Дом покосился, забор упал, участок зарос» Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
«Дом покосился, забор упал, участок зарос»Россияне рискуют потерять свои дачные участки. За что могут отобрать их землю?
24 июля 2024

Аналитики компании «Яков и партнеры» подсчитали, что заморозка цен на удобрения привела к скрытой субсидии агропроизводителям на сумму 50 миллиардов рублей в год. Вместе с тем Российская ассоциация производителей удобрений утверждает, что за три года себестоимость их производства выросла на четверть.

Тем не менее аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова предупредила, что проблемы российских фермеров не позволяют однозначно утверждать, что повышение цен повысит доходы производителей удобрений. Не исключено, что в текущих условиях аграрии предпочтут вообще не закупать их.

Ранее вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко предупредила, что «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель сельхозтехники, может уйти в простой с июля из-за отсутствия спроса на свою продукцию. Компания столкнулась с тем, что у потенциальных покупателей нет денег на обновление парка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Триумф для Трампа и провал для Украины». В Гааге проходит саммит НАТО. Что об этом известно прямо сейчас?

    В Минобороны России заявили о начале третьей мировой войны

    Генсека НАТО уличили в преступлении

    Китайский грузовик разбросал по российской трассе почти 30 машин и попал на видео

    Молодежь начала готовить наряды для Третьей мировой войны

    Ставку по семейной ипотеке захотели обнулить для некоторых россиян

    Слова Мерца о неготовности Путина к миру не нашли подтверждения

    Снижение мировых цен на кофе объяснили

    На Украине захотели увеличить военные расходы на миллиарды гривен

    Стало известно о смерти заключившего контракт с Минобороны россиянина после вейпа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости