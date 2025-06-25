Раскрыты подробности об обучавшем домогаться девушек блогере

Мизулина: Блогер Алекс Лесли находится за пределами России

Блогер и автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов), запустивший волну массовых домогательств к девушкам в Москве, находится за пределами России. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, ранее блогер был задержан по делу о вовлечении в занятие проституцией, однако потом он «каким-то волшебным образом» был освобожден из-под стражи.

«Вообще, конечно, занимательно. С 2008 действует этот инфомошенник-пикапер, но правоохранительные органы обратили на него внимание только сейчас», — отметила Мизулина.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Кириллова. Его заподозрили в преступлении по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 («Склонение к совершению изнасилования») УК РФ.