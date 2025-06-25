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05:01, 25 июня 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Названы три способа избежать слежки со стороны работодателя

IT-эксперт Попова: Избежать слежки работодателя поможет разделение браузеров
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

Нередко работодатели нарушают цифровую приватность сотрудников, сообщила главный юрист направления информационной безопасности «Контур.Эгида», эксперт по инфобезопасности Ольга Попова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала три способа избежать слежки.

«Начнем с самого простого — нужно понимать, в какой среде ты работаешь. Если в компании используется система мониторинга, важно знать, что именно она отслеживает: экран, переписку, подключенные устройства? Большинство людей не задаются этим вопросом. Эти вещи должны быть зафиксированы в трудовом договоре или внутренних регламентах, но на практике почти никто их не читает, а именно там прописано, где заканчивается ваше личное пространство на работе», — рассказала IT-эксперт.

Второй момент — ясные границы, обозначила Попова. По ее словам, понимание собственных задач, расписания и зоны ответственности — это не только про эффективность, но и про защиту.

Когда все четко обозначено, меньше поводов для сомнений и дополнительного контроля. Из опыта могу сказать: работодатели чаще начинают "наблюдать", когда не уверены, чем именно занят сотрудник

Ольга Поповаюрист, эксперт по инфобезопасности

Третье правило — личное должно оставаться личным, отметила юрист. Она пояснила, что рабочий компьютер — не место для семейных фото, личных переписок и особенно паролей от соцсетей.

«Очень часто проблемы возникают не из-за злого умысла, а потому что человек просто скинул себе документ, чтобы не забыть. Но потом эти файлы уходят в облако, попадают в бэкапы — и доступ к личному уже не под контролем», — поделилась Попова.

Собеседница «Ленты.ру» призвала использовать отдельные профили или хотя бы браузеры для работы и личных дел. Это снижает риск случайного слива информации или пересечения личного и корпоративного, уточнила эксперт. Также юрист не рекомендовала сохранять пароли в браузере и тем более в блокнотах на рабочем столе. Лучше использовать менеджеры паролей, они надежнее, подчеркнула она.

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«Немного юридической осведомленности тоже не повредит. Работодатель не может контролировать вас бесконечно — персональные данные, переписка и частная жизнь защищены законом. Если есть сомнения, не бойтесь запросить у HR или юристов копию регламентов или уточнить, как и зачем ведется мониторинг. В соответствии с законом №152-ФЗ вы имеете на это право», — заключила Попова.

Ранее эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов назвал признаки работодателей-мошенников.

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