Россиянам назвали признаки работодателей-мошенников

В эпоху цифровизации все больше работодателей переходят на онлайн-платформы для найма линейного персонала, и среди них встречаются и недобросовестные игроки, отметил эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал россиянам признаки недобросовестных нанимателей.
Во-первых, остерегаться стоит лжекомпаний, убежден эксперт. Он уточнил, что эти организации создают фальшивые веб-сайты и профили, выдавая себя за известных работодателей. Их цель — собрать личные данные или даже взносы за «оформление документов». Чтобы избежать таких мошенников, стоит всегда проверять контактную информацию компании и отзывы о ней на независимых ресурсах, обратил внимание Кладов.
Во-вторых, соискатель может наткнуться на фиктивное кадровое агентство, указал собеседник «Ленты.ру». От настоящего оно отличается тем, что здесь требуют плату за доступ к вакансиям или экзамену — это повод насторожиться, подчеркнул спикер.
Такие схемы часто используют мошенники, которые обещают трудоустройство, но на самом деле лишь наживаются на людях. Чтобы избежать подобных рисков, стоит обращаться к проверенным платформам, где соискатели получают поддержку без лишних платежей, такие платформы получают вознаграждение от работодателя напрямую
Третья категория мошенников — работодатели без истории, которые не предоставляют никаких данных о предыдущих проектах или клиентах.
«Просите подробнее рассказать о компании и ее репутации на рынке. Легитимные работодатели будут гордиться своими достижениями и отзывами сотрудников», — посоветовал Кладов.
Работодатели, предлагающие зарплату значительно выше рыночной, тоже могут оказаться мошенниками, предупредил эксперт. Обещание зарплаты в два-три раза выше, чем в среднем по отрасли — явно тревожный сигнал, сообщил он. Часто такие предложения используются для привлечения кандидатов, чтобы затем обманом заставить их заплатить за «требуемые» услуги, такие как оформление визы или обучение. В итоге, вместо реального трудоустройства, соискатель оказывается в ловушке, теряя свои деньги и время, рассказал Кладов.
«Кроме того, мошенники могут использовать заманчивые условия для создания иллюзии легкой и высокооплачиваемой работы. Например, вам могут предложить должность с высокой зарплатой без необходимости опыта или квалификации, что также должно насторожить. Если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, лучше тщательно проверить компанию, отзывы о ней и условия труда, прежде чем принимать решение», — поделился он.
Некоторые мошенники и вовсе требуют доступ к счетам. Например, могут предложить «предварительную проверку» для подтверждения финансовой надежности соискателя, попросив его указать номер карты или банковского счета. Это может выглядеть как стандартная процедура, но на самом деле злоумышленники просто пытаются получить доступ к чужим финансам, сообщил эксперт.
Ранее специалисты ВТБ выявили актуальную схему мошенничества, при которой злоумышленники звонят родителям, представляясь школьными психологами или методистами, и пытаются похитить их деньги.