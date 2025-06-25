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17:16, 25 июня 2025Путешествия

Турист разбил бутылку о голову мужчины в европейском ресторане и попал на видео

The Sun: Двух британцев арестовали после нападения в ресторане в Магалуфе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Во время драки в европейском ресторане турист разбил бутылку о голову мужчины и попал в объектив камеры наблюдения. Видео с места событий публикует издание The Sun.

По данным источника, массовая драка между путешественниками произошла в ресторане города Магалуф, Испания. На опубликованных кадрах мужчина в черной футболке толкает другого. Сзади к нему подбегает турист в белой рубашке и разбивает бутылку о его голову, затем бьет отдыхающего в лицо.

После нападения полиция арестовала двух британцев, которым предъявили обвинения в попытке убийства и насилии. Выяснилось, что мужчины напали не только на посетителей заведения, но и на персонал. Троих пострадавших доставили в больницу Сон-Эспасес — они получили травмы шеи, головы, рук и ног.

Ранее во время драки между британцами на Ибице в море столкнули женщину. Очевидцы рассказали, что потерпевшая являлась организатором вечеринки на яхте, куда не пустили разъяренных мужчин.

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