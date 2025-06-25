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19:22, 25 июня 2025Бывший СССР

В Белоруссии предложили устранить первопричины украинского конфликта

Хренин: Устранение первопричин необходимо для решения украинского конфликта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Для решения украинского конфликта необходимо устранить его первопричины. Об этом заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает РИА Новости.

«Конечно же, надо смотреть более глубоко и устранять первопричины этого конфликта. Ведь они не во взаимоотношениях или ссоре Украины и России — нет, они более глубокие», — сказал Хренин.

По его словам, если провести «очень сильную работу» и убрать первопричины, то мир установится на долгие годы.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему ему не удалось завершить конфликт на Украине в течение 24 часов. Он признал, что ситуация оказалась куда сложнее, чем представлялось изначально.

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