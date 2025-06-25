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14:42, 25 июня 2025Мир

Вице-президент США показал средний палец критикам

Вице-президент США Вэнс показал средний палец критикам во время выступления
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Megan Jelinger / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Огайо с речью в поддержку сторонников Трампа и критикуя либеральных оппонентов в Вашингтоне, публично показал средний палец критикам. Видео его выступления опубликовал телеканал NBC.

«Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так — как символ Вашингтона», — заявил политик, отметив, что быть политическим кандидатом «не всегда просто».

Ранее президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес Израиля и Ирана. Американский лидер также призвал Израиль «успокоиться» и прекратить нарушать режим прекращения огня. По его словам, израильская армия сбросила на Иран «множество бомб» сразу же после вступления в силу соглашения о перемирии.

«По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, что, *****, творят», — сказал он.

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