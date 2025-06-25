Задержанные агенты молдавской разведки раскрыли детали своей операции в России

Задержанные в Москве агенты рассказали о вербовке молдавской разведкой

Задержанные агенты разведки Молдовы раскрыли детали операции в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам задержанных, в 2023 году их завербовал агент службы безопасности и разведки Молдовы Александр Сырбу. Новобранцы прошли обучение по проведению тайниковых операций, сбору информации о России и установлению контактов с представляющими интерес для спецслужбы гражданами. В апреле 2025 года агенты получили задание — выехать в Москву для выполнения важной для спецслужбы задачи.

25 июня агентов молдавской разведки задержали в Москве. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).