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13:46, 25 июня 2025Ценности

Звезда фильма «Она — мужчина» заявила о намерении похудеть с помощью «Оземпика»

Актриса Аманда Байнс заявила о намерениях похудеть с помощью «Оземпика»
Мария Винар

Фото: BG025 / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Американская актриса Аманда Байнс заявила о намерении похудеть с помощью препарата «Оземпик», который предназначен для лечения диабета. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя Звезда фильма «Она — мужчина» рассказала фанатам, что решилась на этот шаг ради того, чтобы лучше выглядеть на фото папарацци. «О, я сажусь на "Оземпик". Так волнуюсь. Сейчас мой вес 173 килограмма и я надеюсь сбросить до 130, что было бы здорово», — призналась она и добавила, что обязательно будет транслировать свое похудения в соцсетях.

В марте прошлого года Байнс рассказала, что набрала лишние килограммы из-за депрессии. Тогда она заявила, что старается заниматься спортом и следить за питанием.

Байнс обрела популярность в начале 2000-х в качестве исполнительницы комедийных ролей. Уже тогда актриса начала употреблять запрещенные вещества и алкоголь, в результате чего проходила лечение в реабилитационных центрах на протяжении нескольких лет. Помимо этого, у актрисы диагностировано тревожное расстройство и трудности с социализацией.

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